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Uşak'ta Bıçaklı Cinayet: Baba Oğul Arasında Kanlı Hesaplaşma

Uşak'ta babasını bıçakla öldüren Tolga Y. tutuklandı, cinayeti din düşmanlığına bağladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:21
Uşak'ta Bıçaklı Cinayet: Baba Oğul Arasında Kanlı Hesaplaşma

Uşak'ta Babasını Bıçakla Öldüren Oğul Tutuklandı

Uşak'ta meydana gelen korkunç bir olayda, 29 yaşındaki Tolga Y., babası 53 yaşındaki Zeki Y.'yi bıçaklayarak hayatını kaybettirdi.

Olay, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gerçekleşti. Tolga Y., üzerinde taşıdığı bıçakla babasını sırtından vurduktan sonra, acil olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tolga Y., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Bununla birlikte, Tolga Y'nin ifadesinde pişmanlık duymadığını ve babasını 'din düşmanı' olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Bu durum, cinayetle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Olayın Seyri ve Sonrası

Uşak'ta gerçekleşen bu trajik olay, hem yerel hem de ulusal basında geniş yankı buldu. Aile içindeki bu şiddet olayı, toplumda aile içi şiddet ve mental sağlık sorunları üzerine önemli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Olayın detayları ve Tolga Y'nin mahkeme süreci, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

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