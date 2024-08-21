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Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:18
Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Uşak'taki Bıçaklı Kavga Olayı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın, Suriyeli uyruklu aileler arasında husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Kavganın Seyri

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. (22), H.S. (32), A.S. (30), Y.S. (20) ve E.T. (22) bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan A.S, Y.S. ve E.T., Eşme Devlet Hastanesindeki gerekli müdahalelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, olaydan sonra kaçan 2 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aile İlişkisi

Olayın ardından yapılan incelemelerde, kavgaya karışan iki ailenin akraba olduğu öğrenildi. Bu durum, olayın daha karmaşık hale gelmesine sebep oldu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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