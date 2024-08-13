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Uşak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Uşak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 02:31
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 02:45
Uşak'ta Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Uşak'ta Bıçaklı Kavga Sonrası Ölüm

Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşen bıçaklı kavga, üzücü bir olayla sonuçlandı. Olayda ağır yaralanan Ramazan Ç., hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Beşinci Serin Sokak'ta bir kişi bıçakla yaralandığı ihbarının alınması üzerine, olay yerine derhal güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ramazan Ç., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Şüpheli Yakalandı

Polis, olayın ardından aynı mahallede Altıncı Çevre Sokak'ta başka birinin darbedilip, bıçakla yaralandığını tespit etti. Yaralı halde kaçan S.D., ekipler tarafından yakalanarak şehrin özel bir hastanesine sevk edildi.

S.D., hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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