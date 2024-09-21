Uşak'ta Blaundos Antik Kentinde Roma Dönemine Ait Kadın Heykeli Bulundu

Uşak'taki Blaundos Antik Kentinden Heyecan Verici Keşif

Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğinde, Uşak ilinin Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos Antik Kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar, 1 Temmuz tarihinde başladı ve sonucunda tarihi değer taşıyan bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Ceres Tapınağı’nın Kalıntılarında Bulunan Heykel

Açıklamalara göre, kazılar sırasında Ceres (Demeter) Tapınağının batı kısmında bulunan heykele ulaşılmıştır. Ancak, bu heykelin baş kısmının eksik olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen bu eser, Roma dönemine ait sanat anlayışını yansıtan ve o dönemin kültürel birikimini sergileyen önemli bir örnek olarak değerlendirilmektedir.

Restorasyon Süreci ve Gelecek Planları

Uşak Müze Müdürlüğü, bu önemli eserin eski görünümüne kavuşabilmesi için restorasyon çalışmalarına başlamıştır. Heykelin, Roma dönemi sanat anlayışını ve kültürel mirasını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak ipuçları sunması beklenmektedir.