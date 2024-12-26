Uşak'ta Çatısı Çöken Ağıldan Üç Koyun Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde yer alan Dereli köyünde, bir ağılın çatısının çökmesi sonucu üç küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Fehmi Akçakoca'ya ait olan ve üzeri toprakla kapatılan küçükbaş hayvan ağılı, aniden çökmeye başladı.

Olayı fark eden Akçakoca, durumu itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağıldaki üç koyunun öldüğünü tespit etti. Diğer hayvanlar ise ekipler ve köylülerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Kurtarılan koyunlar, köylülerin yardımıyla başka bir ağıla taşındı ve güven altına alındı. Bu olay, hayvan sahiplerinin yapısal güvenlik önlemlerine dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde toprakla kapatılan ahırın çatısı çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde toprakla kapatılan ahırın çatısı çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu.