Uşak'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 3 Yaralı

Kaza Eşme-Kula kara yolunda meydana geldi

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan (76) idaresindeki 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) yönetimindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti; alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza sonrası yapılan tespitlerde otomobil sürücüsü Sadık Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T. (34), S.K. (35) ve A.K. (39), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arzı Arslan kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

