Uşak'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 3 Yaralı

Eşme-Kula kara yolunda cip ile otomobil çarpıştı; karı koca yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:51
Uşak'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 3 Yaralı

Uşak'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 3 Yaralı

Kaza Eşme-Kula kara yolunda meydana geldi

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan (76) idaresindeki 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) yönetimindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti; alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza sonrası yapılan tespitlerde otomobil sürücüsü Sadık Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T. (34), S.K. (35) ve A.K. (39), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arzı Arslan kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi...

Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Yakutiye'de Okul Çıkışında İzdiham: 21 Öğrenci Hafif Yaralandı
2
Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Üç Tekerlekli Elektrikli Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
3
Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık İçin İstanbul'da Cenaze Namazı
4
Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
7
Uşak'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 3 Yaralı

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar