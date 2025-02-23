Uşak'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki sürücü Halil Gürmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:53
Uşak'ta Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: Devreden Traktörün Altında Kalan Sürücü Can Verdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bölge halkını yasa boğdu. Halil Gürmen (62), yönetimindeki 64 EH 138 plakalı römork takılı traktör ile Çakırlar mevkisi'nde ilerlerken devrildi.

Olay Anı ve Kazanın Sebepleri

Traktör, devrilerek bölgedeki bir ahırın duvarına çarptı ve sürücü Gürmen, traktörün altında kaldı. Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuç

Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda Gürmen, sıkıştığı yerden çıkarıldı fakat maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürmen’in cesedi, olay yeri çalışmalarının ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

İşte Eşme’de yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki tarım ve kırsal yaşamın zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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