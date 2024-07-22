Uşak'ta Direğe Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trajik Kaza

Uşak'ta meydana gelen bir trafik kazasında, yön tabelasına çarpan bir kamyonun sürücüsü maalesef yaşamını yitirdi. Olay, İzmir-Uşak kara yolunda gerçekleşti.

Olayın Detayları

43 yaşındaki Mustafa Koyun'un sürücülüğünü yaptığı 45 TG 076 plakalı karpuz yüklü kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarparak kaza yaptı.

Kaza ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, kamyonun içinde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Koyun'un cansız bedeni, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın etkisiyle yola saçılan karpuzlar ise, ekipler tarafından temizlendi.

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.