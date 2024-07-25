Uşak'ta Dolu ve Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak'ta Dolu ve Sağanak Yağış Etkileri

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Banaz ve Sivaslı ilçelerinde şiddetli yağışlar kısa sürede çok sayıda su birikintisi oluşturdu.

Su Birikintileri ve Hasar

İlçelerdeki yollarda yoğun su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sivaslı'nın Atatürk ve Akıncılar mahallelerinde evlerin bahçeleri ve bodrumları sular altında kaldı. Tarlalarda da ciddi su birikintileri meydana geldi.

Kısa süreli dolu da, tarım alanlarına zarar verirken, bu durum çiftçiler için büyük endişe kaynağı haline geldi. Sivaslı Belediyesi, su birikintilerini tahliye etmek için ekiplerini harekete geçirirken, Banaz'daki belediye ekipleri de çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Belediye Çalışmaları

Banaz ilçesindeki sağanak ve dolu nedeniyle yine su birikintileri oluştu. Bazı yerleşim yerleri de su altında kalırken, belediye ekipleri bu durumda acil önlemler almak için seferber oldu.

Yağışların etkisiyle birlikte Uşak bölgesinde tedbir alınması ve önlemler geliştirilmesi gerektiği vurgulanmakta.