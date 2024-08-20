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Uşak'ta Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayat Mücadelesi Veriyor

Uşak'ta inşaatta meydana gelen elektrik kazasında işçi ağır yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:43
Uşak'ta Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayat Mücadelesi Veriyor

Uşak'ta Elektrik Kazası

Uşak ili, Fatih Mahallesi İkinci Akarca Sokak'ta bir inşaat alanında bir işçi elektrik akımına kapıldı. Olay, beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucunda gerçekleşti.

Yaşanan Olay

İnşaatın temeline beton dökümü yapılırken, pompanın yükselen kolu elektrik tellerine çarptı. Bu sırada, beton pompasının kolunu tutan Y.Y. (46) isimli inşaat işçisi, ani bir elektrik akımı ile karşılaştı.

Acil Müdahale ve Tedavi

Olayın ardından çevredekilerin acil durum ihbarıyla 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı işçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Y.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede...

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede...

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede...

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede...

Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

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