Uşak'ta Eşi ve Kayınbiraderini Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Uşak'ta Korkunç Saldırı: Eşi ve Kayınbiraderi Yaralandı

Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan üzücü olayda, B.T. isimli bir şahıs, tartıştığı eşi İ.T. (35) ve kayınbirer A.T. (55) ile arasında çıkan bir kargaşada, pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

Olay, Birinci Çam Sokak üzerinde gerçekleşti. Tartışmanın büyümesi üzerine B.T., eşi ve kayınbiraderine yönelik saldırıda bulunarak, iki kişiyi de yaraladı. Ardından, evine kapılarak kendini kilitledi.

Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle birlikte, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.T., evin penceresinden rastgele ateş etmesine rağmen, polis ekiplerinin ikna çabaları sonrasında gözaltına alındı. Olay, bölgede büyük endişeye yol açarken, güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta bir kişi, tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Uşak'ta bir kişi, tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.