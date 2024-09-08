Uşak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Uşak'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Uşak'ta meydana gelen üzücü kazada, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Sivaslı-Uşak kara yolunda seyir halindeki Ş.K. (39) yönetimindeki 07 AAH 523 plakalı minibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapan Abdullah G. (79) idaresindeki 64 ACD 546 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tarlaya düştü.

Yardım Çağrısı ve İlk Müdahale

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mukaddes G. (69), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Sonrası Durum

Kazada yaralanan diğer sürücüler ve minibüs yolcusu M.K. (14) ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Maalesef, Mukaddes G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.