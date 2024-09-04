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Uşak'ta Feci Kaza: Anne ve İkiz Bebekler Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada anne ve ikiz bebekler yaralandı. Tedavi altına alındılar.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:55
Uşak'ta Feci Kaza: Anne ve İkiz Bebekler Yaralandı

Uşak'ta Şarampole Devrilen Otomobilde Anne ve İkiz Bebekler Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak şarampole devrilen otomobil içindeki anne F.B. ve ikiz bebekleri N.Z.B. ve M.N.B. yaralandı.

Kaza Detayları

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halindeki C.B. yönetimindeki 01 APH 098 plakalı otomobil, Büyükoturak Kavşağı yakınlarında talihsiz bir şekilde kaza yaptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu İyi

Kazada yaralanan anne F.B. ve bebekleri, olayın ardından ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve...

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve...

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve...

Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.

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