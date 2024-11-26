Uşak'ta Hadrianus'a Ait Tarihi Yazıt Bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Roma İmparatoru Hadrianus'a ithaf edilen 80 santimetre uzunluğunda ve 35 santimetre genişliğinde mermer bir yazıt bulundu. Yazıtta "Kurtarıcı ve kurucu imparator Hadrianus Olimpios'a" ifadeleri yer alıyor.

2018 yılında başlayan kazı çalışmaları bu yıl, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında hızla devam ediyor. Antik kent, yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle günümüze kadar ulaşmayı başarmış bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor.

Blaundos Antik Kenti'nin Öne Çıkan Özellikleri

Derin Ulubey Kanyonu ile çevrili olan Blaundos, tek bir girişe sahip olmasının getirdiği doğal kaleye benzer görünümüyle dikkat çekiyor. Antik kentteki kazı çalışmalarında, mitolojide tarım ve bereketin sembolü tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı da ortaya çıkarıldı.

Uşak Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen diğer bir proje kapsamında, antik kentin merkezi konumundaki sütunlu caddenin açığa çıkarılması amaçlanıyor. Kazılarda, 60 kişilik bir ekip, antik kentin kalbi olan caddede hummalı bir çalışma yürütüyor.

Hadrianus'un Etkisi ve Yazıtın Önemi

Roma İmparatoru Hadrianus'un, kentin ihtiyaçlarına yönelik yardımlarda bulunduğu ve bu yardımın karşılığında bölge halkının kendisine övgüler sunmasını beklediği düşünülüyor. Bu bağlamda yazıt, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğine ışık tutuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, kazı çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bu alan ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çekiyor. Şu an 4 sütun kaidesi bulduk. Yazıtın tarihsel sürecine yönelik incelemelerde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ceylan, Blaundos'un kazı çalışmalarının 4 yıllık bir plan çerçevesinde ilerleyeceğini belirterek, caddenin restorasyonu ve rölöve çalışmalarının ardından bölgenin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus'a ithaf edilen kitabe bulundu. Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında sürüyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus'a ithaf edilen kitabe bulundu. Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında sürüyor.