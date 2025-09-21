Uşak'ta içme suyu çözümü: Baltalı Göleti'nden su aktarımı başladı

Baltalı Göleti İletim Hattı'nın ilk etabı tamamlandı; Baltalı'dan Küçükler Barajı'na saniyede 50 litre, yılda 2,21 milyon m³ su aktarılacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:59
Uşak'ta içme suyu çözümü: Baltalı Göleti'nden su aktarımı başladı

Uşak'ta içme suyu çözümü: Baltalı Göleti'nden su aktarımı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın içme suyu sorununu gidermeye yönelik çalışmalar kapsamında Banaz'daki Baltalı Göleti'nden su aktarımına başlandığını açıkladı.

Projenin ilk aşaması tamamlandı

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

"Bu çalışmalar kapsamında, yapımına geçen yıl bahar aylarında başladığımız 265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi'nin ilk aşamasını tamamladık. Böylece Uşak'ın içme suyuna can suyu olacak Baltalı Göleti'nden su aktarılmaya başlandı. Projeyle yaklaşık 12,5 kilometre boru döşeyerek Baltalı Göleti'nin suyunu Uşak’ın ana içme suyu kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne ulaştırdık. Uşak için hayati dereceye sahip olan projeyle Baltalı Göleti'nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne saniyede 50 litre su aktarılıyor."

İkinci kısım çalışmaları sürüyor

Yumaklı, projenin ikinci kısmına ilişkin çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, bu kapsamda bir regülatör ve terfi merkezi inşa edileceğini belirtti. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 5,6 kilometre daha çelik boru döşenecek.

"Proje tamamen bittiğinde Baltalı Göleti'nden Uşak ilimize yılda toplam 2,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Uşak halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürüttüğü bu çalışma, Uşak'ın uzun vadeli içme suyu güvenliğini sağlamayı ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep İslahiye'de Yaklaşık 1,1 Milyon Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
2
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de 9 ülkeyle diplomatik ilişkilerinin 75. yılı
3
Yusuf Tekin: Gaziler Günü'nde Şehitleri Unutturmama Sözü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
4
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
5
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü