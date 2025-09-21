Uşak'ta içme suyu çözümü: Baltalı Göleti'nden su aktarımı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın içme suyu sorununu gidermeye yönelik çalışmalar kapsamında Banaz'daki Baltalı Göleti'nden su aktarımına başlandığını açıkladı.

Projenin ilk aşaması tamamlandı

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

"Bu çalışmalar kapsamında, yapımına geçen yıl bahar aylarında başladığımız 265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi'nin ilk aşamasını tamamladık. Böylece Uşak'ın içme suyuna can suyu olacak Baltalı Göleti'nden su aktarılmaya başlandı. Projeyle yaklaşık 12,5 kilometre boru döşeyerek Baltalı Göleti'nin suyunu Uşak’ın ana içme suyu kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne ulaştırdık. Uşak için hayati dereceye sahip olan projeyle Baltalı Göleti'nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne saniyede 50 litre su aktarılıyor."

İkinci kısım çalışmaları sürüyor

Yumaklı, projenin ikinci kısmına ilişkin çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, bu kapsamda bir regülatör ve terfi merkezi inşa edileceğini belirtti. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 5,6 kilometre daha çelik boru döşenecek.

"Proje tamamen bittiğinde Baltalı Göleti'nden Uşak ilimize yılda toplam 2,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Uşak halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürüttüğü bu çalışma, Uşak'ın uzun vadeli içme suyu güvenliğini sağlamayı ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.