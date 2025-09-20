Uşak'ta inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düşen kişi öldü

Olay ve ilk müdahale

Uşak'ta inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Yerde hareketsiz birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin Kamil Ersoysal (34) olduğunu tespit etti. Ersoysal'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Yetkililer, kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından zemine düştüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

