Uşak'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Uşak İl Emniyeti'nin operasyonunda 4 bin gram kaçak kıyılmış tütün, 2 bin 600 dolu, 2 bin 400 boş makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi; 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:40
Uşak'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Adreste yapılan aramada 4 bin gram kaçak kıyılmış tütün, 2 bin 600 adet kaçak dolu makaron, 2 bin 400 adet kaçak boş makaron ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

