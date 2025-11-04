Uşak'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Uşak'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Adreste yapılan aramada 4 bin gram kaçak kıyılmış tütün, 2 bin 600 adet kaçak dolu makaron, 2 bin 400 adet kaçak boş makaron ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

