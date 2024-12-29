Uşak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Uşak'ta kar yağışı, bu kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede şehrin merkezi bölgelerine de ulaştı.
Şehir merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araçlar karla kaplandı. Uşaklılar, özellikle Atapark bölgesinde kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyorlar.
Bununla birlikte, Uşak Karayolları, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollardaki olumsuz koşullara karşı tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı. Kentteki tüm ulaşım yollarının açık kalması için ekiplerin yoğun çabaları sürüyor.
Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.