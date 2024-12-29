Uşak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Uşak'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Uşak Valiliği, şiddetli kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları için yarın eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde daha da artacak ve buzlanma tehlikesine karşı önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Alınan Ek Önlemler

Açıklamada, yarın il merkezinde okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verileceği ifade edilirken, hamile ve engelli kamu personeli için de 1 gün idari izin kullanılacağı kaydedildi. Ayrıca, il merkezinde saat 12.00'ye kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği vurgulandı.