Uşak'ta Karbonmonoksit Sızıntısı: 4 İşçi Hastanelik Oldu

Uşak'ta Egzoz Gazı Zehirlenmesi Olayı

Uşak ilinde, beton düzleme işlemi sırasında egzozdan çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Kuyucak Mahallesi Birinci Ilgaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Beton dökülmesinin yapıldığı esnada, benzinle çalışan makinelerle beton düzleme işlemi gerçekleştiren işçilerden birisi, Y.Ç., aniden bayıldı. Diğer işçilerin mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadığı öğrenildi.

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Y.Ç. ile birlikte İ.Ç., H.Ç. ve diğer Y.Ç. ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık Durumu ve Önlemler

Yapılan ilk kontrollerde işçilerin egzoz gazından zehirlendiği belirlendi. Şu anki sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. AFAD ekipleri, bodrum katında yüksek oranda karbonmonoksit gazı tespit etti ve güvenlik amacıyla gerekli önlemleri aldı. Ekipler, bölgedeki gazı fanlar aracılığıyla dışarıya tahliye etti. Uşak'taki bu olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.