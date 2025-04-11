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Uşak'ta Kaza Sonrası Ölüm: 1 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:06
Uşak'ta Kaza Sonrası Ölüm: 1 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Kaza Sonrası Şüpheli Tutuklaması

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 Nisan tarihinde meydana gelen kazanın ardından İsmail Vural'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen soruşturma neticesinde, kaza sonrası gözaltına alınan Ş.G, A.Ç, F.U. ve M.Ç. isimli şüphelilerden M.Ç., adliyeye sevk edildiğinde tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaza ve Olayın Gelişimi

Olayın merkezinde, otomobili şarampole devrilen İsmail Vural yer alıyor. Vural, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Nisan'da hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Vural'ın kafasında mermi çekirdeği bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tutuklanan M.Ç., ifadesinde, Ş.G. ve F.U.'nun kendisine köy yakınındaki bir noktada yabancı bir kişinin otomobiliyle beklediğini ve aralarında bir tartışma yaşandığını belirtmişti. M.Ç., Vural'ın kendilerini gördükten sonra kaçmaya başladığını, aracı durdurmak amacıyla lastiklerine ateş ettiğini ileri sürdü.

M.Ç.'nin, otomobilin kaza yaptığını görünce korkarak bölgeden kaçtığını iddia ettiği öğrenildi.

Yaşanan bu olay, Uşak'ta büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i...

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i...

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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