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Uşak'ta Menfeze Devrilen Otomobildeki Çift Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil menfeze devrildi, yaralanan karı-koca hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:06
Uşak'ta Menfeze Devrilen Otomobildeki Çift Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, menfeze devrilen otomobildeki karı-koca yaralandı. Olay, Banaz-Uşak kara yolunda yaşandı.

S.Y. (60) yönetimindeki 41 YT 625 plakalı otomobil, Gedikler mevkisinde yoldan çıkarak menfeze devrildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.Y. ile eşi F.Y. (58), ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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