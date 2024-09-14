Uşak'ta Merdiven Boşluğuna Düşen Otomobil, 1 Ölü 1 Yaralı

Uşak’ta bir otomobil merdiven boşluğuna düştü, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:45
Uşak'ta Merdiven Boşluğuna Düşen Otomobil, 1 Ölü 1 Yaralı

Uşak'ta Trajik Bir Kaza

Uşak ilinde meydana gelen kazada, bir otomobil merdiven boşluğuna düşerek kötü bir sonuca yol açtı. Olay, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, R.B. (22) yönetimindeki 20 EB 391 plakalı otomobil, binanın dışındaki bodrum katına inen merdivenin boşluğuna yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü R.B. ile yolcu olan Gürhan Taşavlı (17), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralıların Durumu

Sıkıştıkları yerden çıkarılan Gürhan Taşavlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahale sonucunda kurtarılamadı. R.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, merdiven boşluğuna düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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