Uşak'ta Mısır Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Uşak'ta Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Uşak-İzmir kara yolunda bu sabah yaşanan üzücü bir kaza sonucunda, mısır yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza Detayları

40 yaşındaki sürücü M.C., 42 AC 030 plakalı tırıyla Yenişehir mevkiinden geçerken, aniden kontrolü kaybederek şarampole devrildi. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza yerine ulaşan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak ambulansa taşıdı. Yaralı sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.