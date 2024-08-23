Uşak'ta Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazası Üzücü Sonuçlandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşanan motosiklet kazası, bölgedeki sakinleri derinden üzdü. İsalar köyü'nden Aydınlı köyü yönüne seyir halindeki motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Devrilen motosikletin üzerindeki Ali Erkorkmaz (16) ve E.K. (13) yola savruldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulans, yaralıları Eşme Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Ancak, Ali Erkorkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu Kritik Olan Yaralı

Hayati tehlikesi bulunan 13 yaşındaki E.K. ise daha ileri tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.