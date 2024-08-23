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Uşak'ta Motosiklet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosiklet kazasında iki çocuk yaşamını yitirdi. Olayın detayları ve mağdurlar hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:57
Uşak'ta Motosiklet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trajik Motosiklet Kazası

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trajik bir motosiklet kazasında iki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Soruşturma

İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve Ensar Erkorkmaz (13) yola savruldu.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Erkorkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Ensar Erkorkmaz ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak o da yaşam mücadelesini kaybetti.

Aile İlişkisi ve Yas

Öte yandan, hayatını kaybeden çocukların amca çocukları olduğu öğrenildi. Aileleri büyük bir üzüntü içinde.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise...

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise...

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

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