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Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 01:36
Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak’ta Trajik Motosiklet Kazası

Uşak'ta meydana gelen bir kazada, tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yaşandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Edinilen bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 33 ATC 853 plakalı tır, Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yaparken, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AY 5330 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yapılan ilk inceleme sonucunda, motosiklet sürücüsünün kazada yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası tır sürücüsü E.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda tırın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün tırın altına girdiği görüntüler yer alıyor.

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk...

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk...

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk...

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk...

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk...

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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