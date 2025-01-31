Uşak'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta, 29 Ocak tarihinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Yusuf Özalp (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde ilerleyen Yusuf Özalp yönetimindeki 64 ADT 518 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden E.Z (38) tarafından kullanılan 64 BG 223 plakalı çekici ile çarpıştı.

Ağır Yaralanma ve Hastaneye Kaldırılma

Kaza sonrasında ağır yaralanan Yusuf Özalp, hemen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, genç sürücü bugün yaşam mücadelesini kaybetti.