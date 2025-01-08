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Uşak'ta Motosiklet Minibüsle Çarpıştı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Uşak'ta minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Kazım Kozak, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:55
Uşak'ta Motosiklet Minibüsle Çarpıştı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Uşak’ta Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, Kazım Kozak (26) yönetimindeki motosiklet, minibüsle çarpışarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi'nde gerçekleşti. Kozak’ın kullandığı 35 BZZ 644 plakalı motosiklet, S.K. (32) idaresindeki 64 ACN 468 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Olayın ardından, ihbar üzerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü S.K. ise gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde motosikletin minibüsle çarpışması ve kazanın ardından minibüs sürücüsünün aracından inerek yaralının yanına koşması yer aldı.

Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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