Uşak'ta Oğlu Tarafından Bıçakla Yaralanan Anne Hayatını Kaybetti

Uşak'ta trajik bir olay meydana geldi. 46 yaşındaki Asiye Yıldırım, oğlu tarafından bıçakla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak'taki müstakil evde gerçekleşti. 21 yaşındaki oğlu Ramazan Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden annesine saldırdı. Evin babası Refik Yıldırım, eşinin yaralandığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım çağırdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asiye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan bu olay Uşak'ta büyük bir üzüntü yarattı.

Şüpheli olan oğlu Ramazan Yıldırım'ın Huzur Park yakınlarında olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Polisleri fark eden zanlı, kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.