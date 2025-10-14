Uşak'ta Otobüste 55 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: Yolcu Tutuklandı

Uşak'ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu

Kaçakçılık Şube ekipleri otobüsü durdurdu, yolcu E.Ö. tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerin bagaj aramasında, iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı.