Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim

Uşak’ta polis ve jandarma okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı; 525 ekip, bin 419 personel görev aldı, 6 bin 140 kişi sorgulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:27
Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı.

Denetimin kapsamı ve sonuçları

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 525 ekip ve bin 419 personelle, 889 okul çevresi, 599 umuma açık yer, 381 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 6 bin 140 kişi sorgulandı.

