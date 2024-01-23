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Uşak'ta silah kaçakçılığı ile mücadele: Bir otomobilde 100 adet ruhsatsız silah yakalandı

Uşak'ta silah kaçakçılığı ile mücadele: Bir otomobilde 100 adet ruhsatsız silah yakalandı Uşak'ta polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Araç sürücüsü, silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.