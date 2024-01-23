Uşak'ta silah kaçakçılığı ile mücadele: Bir otomobilde 100 adet ruhsatsız silah yakalandı
Uşak'ta polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Araç sürücüsü, silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Uşak'ta bir araçta arama yapan güvenlik güçleri, 100 adet ruhsatsız silah buldu. Araç sürücüsü, silah kaçakçılığından dolayı gözaltına alındı.
Ankara-Uşak kara yolunda polis denetim noktasında bir araç şüpheli görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 100 adet ruhsatsız silah ve şarjörler bulundu. Araç sürücüsü D.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.