Uşak'ta Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Çocuk İçin 3 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta Ölüme Sebep Olan Silahlı Saldırının Ardından Tutuklamalar

Uşak'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emirhan Karahan ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

28 Ocak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta, Emrah Karahan yönetimindeki hafif ticari araca düzenlenen saldırıda, sürücünün oğlu Emirhan Karahan yaşamını yitirmişti. Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İ.K, F.K, V.K, B.Y, H.A. ve B.K. olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. ve B.Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden İ.K, "çocuğu kasten öldürme", B.K. ve B.Y. ise "suç delillerini gizleme veya yok etme" suçlamalarıyla tutuklandı. H.A. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul eden İ.K, ifadesinde, husumetli oldukları bir aile ile aralarında geçimsizlik bulunduğunu belirtirken, olay günü ateş açtığı aracın bu aileye ait olduğunu düşündüğünü ifade etti. Özellikle, aynı mahallede yaşayan husumetli aileden birilerinin kendilerine zarar vermek için geleceğini düşünerek araca ateş ettiğini belirten İ.K, elindeki silahın düşmesiyle kazara tekrar ateş aldığını öne sürdü.

Olayın detayları ile ilgili soruşturmalar devam ederken, yaşanan trajik olay bölgedeki herkesin yüreğini burktu. Emirhan Karahan'ın ailesi, adaletin biran önce tecelli etmesini bekliyor.

Uşak'ta silahlı saldırı düzenlenen hafif ticari araçta hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak'ta silahlı saldırı düzenlenen hafif ticari araçta hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.