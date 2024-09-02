Uşak'ta Tır Kazası: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Üzücü Bir Kaza
Uşak ilinin Sivaslı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Mustafa Vural isimli şahıs, yolun karşısına geçmeye çalışırken, E.Y. isimli tır şoförü yönetimindeki 06 FZ 7986 plakalı tırın çarpmasına maruz kaldı.
Kaza Anı ve Sonrası
Kaza, Denizli-Uşak kara yolunun Gazi Bulvarı'nda gerçekleşti. Olay anında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan ekipler, Mustafa Vural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vural'ın cenazesi, gerekli inceleme işlemlerinin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tır şoförü E.Y., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.