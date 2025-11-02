Uşak'ta Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı; 1 kişi ağır yaralandı, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 19:22
Kaza ve araç bilgileri

Uşak’ın Banaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve durum

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

