Uşak'ta Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Kaza ve araç bilgileri
Uşak’ın Banaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobille çarpıştı.
Müdahale ve durum
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
