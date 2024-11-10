Uşak'ta Tır Tamir Sırasında Dereye Düştü: Sürücü Yaralı

Uşak'ta Sıra Dışı Kaza: Tır Dereye Düştü

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden bir tır, kontrolden çıkarak dereye düştü. Olay, 42 EKR 63 plakalı tırın sürücüsü İ.C. (53) tarafından aracın kabin kısmının kaldırılmasıyla başladı.

Tırın Kendiliğinden Hareketi

Arızalanan tırı tamir etmeye çalışan İ.C., tamir işlemi sırasında tırın kendiliğinden hareket etmesi sonucu büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Sürücü, son anda aracın içinden atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak bu sırada yaralandı.

Dereye Düşen Tır

Tır, İzmir-Uşak kara yolunu aşarak Değirmen Deresi’ne düştü. Sürücü İ.C., olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uşak'ta, Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır Değirmen Deresi'ne düştü.

Uşak'ta, Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır Değirmen Deresi'ne düştü.