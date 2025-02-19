Uşak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Feci Kaza: Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trajik bir kaza, bir yaşamı daha sona erdirdi. Uşak-İzmir kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Olay, Uşak Lisesi yakınlarında, tır sürücüsünün dönüş yaptığı esnada gerçekleşti.

Olayda otomobilin sürücüsü Hakkı Şahin (29), 64 ACH 226 plakalı aracıyla, Z.T. (44) tarafından kullanılan 35 BZM 216 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, Hakkı Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından tır sürücüsü Z.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.