Uşak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hakkı Şahin yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 05:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 05:46
Uşak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Feci Kaza: Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trajik bir kaza, bir yaşamı daha sona erdirdi. Uşak-İzmir kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Olay, Uşak Lisesi yakınlarında, tır sürücüsünün dönüş yaptığı esnada gerçekleşti.

Olayda otomobilin sürücüsü Hakkı Şahin (29), 64 ACH 226 plakalı aracıyla, Z.T. (44) tarafından kullanılan 35 BZM 216 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, Hakkı Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından tır sürücüsü Z.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Kararnamesi ile Beyaz Saray Bağımsız Kuruluşların Üzerindeki Etkisini Artırıyor
2
Elon Musk, Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarını Kurtarma Sürecini Hızlandırıyor
3
Brezilya Savcılığı, Eski Başkan Bolsonaro'yu Darbe Girişimiyle Suçladı
4
Uşak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
İsrail, Hamas'tan Esir Serbest Bırakımında Talepte Bulunabilir
6
Trump'tan Zelenskiy'e Davet Mesajı: 'Savaşı Üç Yıl Önce Bitirmeliydiniz'
7
Bilecik'te Damperli Kamyonu Taşıyan Tır Devrildi: 1 Yaralı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek