Uşak'ta tıra çarpan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza İzmir-Uşak kara yolunda, Güre köyü yakınlarında meydana geldi

İzmir-Uşak kara yolunda gerçekleşen kazada, aracıyla seyir halindeki O.K. (40) idaresindeki 35 CGK 636 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında A.B. (41) yönetimindeki 43 ABM 346 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.K., eşi A.K. (37) ve çocukları T.K.K. (10) ile N.K. (13), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.