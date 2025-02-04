DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

Uşak'ta Trafik Kazası: 31 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta otomobilin çarptığı 31 yaşındaki kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:40
Uşak'ta Trafik Kazası: 31 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: 31 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trajik bir olayda, otomobilin çarptığı 31 yaşındaki Yeşim Kazak hayatını kaybetti. Kazanın Uşak-Gediz kara yolunda, T.Ç. (57) yönetimindeki 64 AAV 998 plakalı otomobilin, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Kazak'a çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü T.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazak'ın, Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Batman'da 7. Kattan Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
3
Gümüşhane'de Devrilen Araçta 4 Yaralı
4
Çatalca'da Gübre Satışları Denetlendi: Güvenilirlik Sağlanıyor
5
Türkiye'de Kar Yağışı Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?
6
Zeytinburnu'nda Cami Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
7
Meslek Yüksekokulları: Geleceğe Yönelen Eğitim Stratejileri

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!