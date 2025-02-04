Uşak'ta Trafik Kazası: 31 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trajik bir olayda, otomobilin çarptığı 31 yaşındaki Yeşim Kazak hayatını kaybetti. Kazanın Uşak-Gediz kara yolunda, T.Ç. (57) yönetimindeki 64 AAV 998 plakalı otomobilin, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Kazak'a çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü T.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazak'ın, Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.