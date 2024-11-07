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Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Uşak'ta polis motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:48
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası Gerçekleşti

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletli polis ekipleri çarpıştı. Kazada 2'si polis, biri çocuk toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, A.A. (41) yönetimindeki 35 FA 5656 plakalı otomobilin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Çevreköy Kavşağı'nda, polis memuru S.Ç. tarafından idare edilen motosikletle çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet üzerindeki polis memurları S.Ç. ve A.E. yola savruldu.

Acil Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polisler, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu A.S.A. (8), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan polis memuru S.Ç.'nin sağlık durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile İlgili Bilgiler

Olayın, polislerin "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladıkları esnada meydana geldiği bildirildi. Olay sonrası, Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi aldı. Vali Aktaş, daha sonra yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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