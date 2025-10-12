Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Susuzören köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:17
Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Uşak'ın merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı.

A.C.Ş. (18) idaresindeki 64 LS 576 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden E.K. (36) yönetimindeki 64 ADT 916 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 64 ADT 916 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü E.K. (36) ile aynı otomobilde bulunan M.K. (43), A.A. (32), E.K. (42) ve M.K. (37), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Muradiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Çocuklara Etkinlik
2
Bağcılar'da Gazze'deki Kız Çocukları İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı
3
Sinop'ta Mevsimin İlk Karı: Hacıağaç Yaylası Beyaza Büründü
4
Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
6
Afyonkarahisar: CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem Hakkında Soruşturma
7
İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?