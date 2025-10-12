Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Uşak'ın merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı.

A.C.Ş. (18) idaresindeki 64 LS 576 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden E.K. (36) yönetimindeki 64 ADT 916 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 64 ADT 916 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü E.K. (36) ile aynı otomobilde bulunan M.K. (43), A.A. (32), E.K. (42) ve M.K. (37), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.