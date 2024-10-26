Uşak'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Uşak’ta Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada üçü çocuk olmak üzere toplamda altı kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kaza, R.G. (43) yönetimindeki 45 RA 8829 plakalı hafif ticari araç ile İ.A. (39) idaresindeki 06 ZGC 25 plakalı otomobilin, Kula-Eşme kara yolu Kıranköy yakınlarında çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan hafif ticari araçta bulunan B.B. (36) ile otomobil sürücüsü İ.A, eşi H.A. (34) ve çocukları A.Ç.A. (14), F.S.A. (7), A.P.A. (8) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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