Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Üzücü Trafik Kazası Uşak'ta Gerçekleşti

Uşak'ta, 18. kilometrede meydana gelen trafik kazasında bir anne ve oğlu hayatını kaybetti. Olay, Seyit Korkmaz (29) yönetimindeki 59 LN 171 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen E.Ç.K. (39) yönetimindeki 64 EG 727 plakalı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası İlk Müdahale

Kaza haberinin alınmasının ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Seyit Korkmaz, annesi Fatma Korkmaz (59), babası Tahir Korkmaz (62) ve diğer aracın sürücüsü E.Ç.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Ağır Yaralılar Hayat Mücadelesi Veriyor

Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Fatma Korkmaz ile Seyit Korkmaz, ne yazık ki kurtarılamadı. Tahir Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.Ç.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu trajik kaza, Uşak'ta vatandaşları derinden üzdü. Güvenli sürüşün öneminin bir kez daha hatırlatıldığı olayda, gözler trafik kurallarının daha sıkı bir şekilde denetlenmesine çevrildi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.