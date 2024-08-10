Uşak'ta Traktör ile Kamyonet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Kaza: Traktör ve Kamyonet Çarpıştı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, traktör ile kamyonet çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

59 yaşındaki İsmail Eker'in kullandığı 64 FL 129 plakalı traktör, Uşak-Ankara kara yollarının Gedikler köyü yakınlarında sol şeride geçmek isterken, aynı yönde ilerleyen 58 yaşındaki H.O.'nun kullandığı 03 RC 044 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Kazanın ardından derhal sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekibi, İsmail Eker'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kamyonet Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü H.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu üzücü olay, trafik güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.