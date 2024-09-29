Uşak'ta Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan detaylı aramada araçta 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sürücü Tutuklandı
Uyuşturucu madde ile yakalanan otomobilin sürücüsü T.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.