Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Uşak'ın Banaz İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde gerçekleştirilen uykuşturucu operasyonu kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçerek, şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Durum ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Otomobil, Ankara-İzmir kara yolu üzerindeki Susuz Köyü Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Dört kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu, 1 kişi tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.