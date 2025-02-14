Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 5 kişi tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen bir adrese yapıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramalar sonucunda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında 6 şüpheli gözaltına alınarak, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu, 5 kişi hüküm giyerek tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.