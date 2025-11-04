Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 752 A4 Bonzai ve 17 bin 394 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
İl merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 752 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 17 bin 394 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği düşünülen bin 60 TL para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
