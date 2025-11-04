Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 752 A4 Bonzai ve 17 bin 394 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Uşak'ta iki operasyonda 752 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 17 bin 394 adet sentetik ecza ve bin 60 TL ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.