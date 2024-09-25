Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu Başarılı Sonuçlandı

Uşak ilinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde, gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Operasyon Detayları

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermisi de güvenlik güçlerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 28,675 TL’ye el konulmuştur.

Adli Süreç

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, buradaki süreç sonunda 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bir kişi ise serbest bırakılmıştır.